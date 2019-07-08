{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украинский регулятор попросит Раду расширить полномочия для лишения NewsOne лицензии

Действующее украинское законодательство не позволяет регулятору отзывать лицензии у телеканалов

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратиться в Верховную раду с предложением расширить его полномочия, чтобы впоследствии отозвать лицензию у канала NewsOne, который пытался провести телемост Киев - Москва. Об этом заявил представитель совета Сергей Костинский.

На эту тему

"На повестке дня только один вопрос, он связан с заявлениями о телемосте украинского канала с российским вещателем, - приводит его слова телеканал "Прямой". - Мы планируем обращаться в парламент, вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии".

Костинский подчеркнул, что действующее законодательство не позволяет регулятору отзывать лицензии у телеканалов.

Ранее в понедельник спикер Рады Андрей Парубий призвал Нацсовет немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала NewsOne.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить!". Предполагалось, что он будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne. Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий. Позже на телеканале объявили, что отменяют мероприятие из-за угроз физической расправой в адрес журналистов.

Теги
УкраинаРоссияПарубий, Андрей Владимирович
Участники межафганской конференции в Дохе приняли совместное заявление
Его зачитали на языках пушту и дари
Читать полностью