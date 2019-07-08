СМИ: аравийская коалиция перехватила запущенный хуситами беспилотник

ТАСС, 9 июля. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила беспилотный летательный аппарат, запущенный сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

Ранее телеканал Al Massira передал, что беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Абхе, а также электростанцию в регионе Тихама на западе страны. Как утверждали хуситы, в результате атаки воздушное сообщение с аэропортом было приостановлено.

Как отмечает Al Arabiya, силам коалиции удалось перехватить и сбить как минимум один дрон, целями которого были гражданские объекты в Саудовской Аравии. Ущерба объектам нанесено не было. Кроме того, по данным телеканала, воздушное сообщение с аэропортом в Абхе не прерывалось.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром в Абхе ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате чего пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов. Силам ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.