Зеленский допустил использование русского языка для делопроизводства в Донбассе

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Русский язык в будущем может быть официально использован в Донбассе для ведения документооборота, если такой запрос появится у жителей региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в стране нет языковых проблем. "Такая информационная была война, что нельзя было говорить на русском языке. Я думаю, что вы понимаете, что можно говорить. Я президент, я с вами говорю, как хочу", - продолжил он, перейдя с украинского на русский.

"Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал глава государства журналисту агентства "Украинские новости".

В 2012 году на Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять отдельные языки статусом регионального. Документ гарантировал гражданам право осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать такой язык в сфере культуры. По данным правительства страны, русский язык тогда получил статус регионального в 13 из 27 областей. Одним из первых законов, который приняли люди, пришедшие к власти на Украине после государственного переворота в 2014 году, стал документ об упразднении положений данного закона.

Бывший президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2019 года подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.