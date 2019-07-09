"Оппозиционная платформа" потребовала остановить расправу над журналистами NewsOne

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от украинской власти остановить расправу над телеканалом NewsOne и его сотрудниками за намерение провести телемост Киев - Москва "Надо поговорить" с российским телеканалом "Россия -1".

Как отмечается в заявлении партии, "попытка независимого телеканала NewsOne организовать общение между гражданами Украины и России обернулась террором со стороны подконтрольных власти силовиков". "На желание сделать маленький шаг к установлению диалога власть ответила жесточайшей политической расправой", - отмечает "Оппозиционная платформа".

Оппозиция считает, что Генеральная прокуратура под управлением Юрия Луценко "давно превратилась в инструмент политической расправы". Против журналистов, сотрудников и собственника канала NewsOne - оппозиционного политика, народного депутата Украины Тараса Козака, заведены уголовные дела по подозрению в государственной измене. Готовится постановление об аресте активов канала.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить репрессии в отношении оппозиционных политиков и независимых СМИ. "Расцениваем попытки угрожать, давить и репрессировать один из ведущих независимых телеканалов в период избирательной кампании, как акт срывающий проведение демократических, честных и соревновательных выборов", - убеждена оппозиция.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" также считает, что "вой, который подняли представители режима Порошенко Парубия (из "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" - партий, уже отправленных народом на свалку истории - завывания [партии] "Голос" [Святослава] Вакарчука и вопли [Олега] Ляшко о недопустимости проведения телемостов с россиянами - не что иное, как проявление пещерной русофобии". "Однако русофобам и псевдопатриотам не мешало бы знать, что согласно опросам, 70% граждан страны ждут от президента Украины прямого диалога с РФ, а 55% - прямого диалога с Донецком и Луганском", - отмечает оппозиция.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: мы выступаем за восстановление дружественных отношений, за развитие кооперации и торгово-экономических связей с РФ. Это единственный способ вернуть мир на Украину и восстановить ее экономический потенциал. Но для этого жизненно необходим диалог между Украиной и Россией, между нашими народами. Мы убеждены, что в этом нас поддержат миллионы украинцев - и на юго-востоке, и в других регионах страны. Все те, кто устал от политики пещерного национализма и тарифного геноцида. Все те, кто хочет мира и стабильности на Украине", - подчеркивает "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Сорванный эфир

В воскресенье в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Предполагалось, что телемост будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий, а Генпрокуратура в связи с намерением провести телемост завела уголовное дело по статье о госизмене. В понедельник NewsOne вынужден был объявить, что отменяет телемост из-за появившихся угроз физической расправой в адрес журналистов.