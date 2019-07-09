Владелец NewsOne надеется, что телемост Москва - Киев в итоге состоится

ТАСС, 9 июля. Владелец украинского телеканала NewsOne Тарас Козак надеется, что телемост между Москвой и Киевом будет проведен. Такое мнение он высказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник.

"Люди смотрят российское телевидение. Я думаю, что этот телемост, который власть запретила, будет проведен. Потому что, я даже вам хочу сказать, доля украинского телевидения на Украине очень большая, и люди увидят всю правду", - сказал он.

В воскресенье в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить!". Предполагалось, что он будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий, а Генпрокуратура завела уголовное дело по статье о госизмене в связи с намерением провести телемост. В понедельник NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за угроз физической расправой в адрес журналистов. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос о введении санкций против телеканала.