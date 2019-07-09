Трамп назвал "чванливым глупцом" посла Великобритании в США

ТАСС, 9 июля. Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность посла Великобритании в Вашингтоне Кима Дэррока, назвав дипломата "чванливым глупцом". Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во вторник в Twitter.

"Чокнутый посол, которого Великобритания назначила в США, - это не тот человек, которому рады, он тупой парень <...> Я не знаком лично с послом, но мне говорили, что он чванливый глупец", - сказал Трамп.

Причиной резких выпадов американского президента в адрес британского посла стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дэрроком, а также раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. В свою очередь в Лондоне выразили сожаление в связи с утечкой дипломатической переписки и выступили в поддержку посла, отметив, что он пользуется "полным доверием" главы правительства.