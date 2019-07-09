Литовский премьер готов формировать вместе с президентом новый кабмин

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис выразил готовность в сотрудничестве с избранным президентом Гитанасом Науседой, инаугурация которого состоится 12 июля, формировать новый кабинет министров. Об этом он сообщил во вторник журналистам после встречи с Науседой.

"Состоялся деловой разговор, после которого могу заявить: кабинет министров сложит, как того требует закон, полномочия, после чего в сотрудничестве с президентом я готов начать формирование нового правительства", - сказал Сквернялис.

После того, как в конце мая в Литве был избран президентом Науседа, премьер избегал прямого ответа на вопрос о том, намерен ли он подать в отставку, или, сложив полномочия, ожидать решения главы государства. В течение 15 дней после возвращения кабмином полномочий президент должен представить на утверждение парламенту кандидатуру премьера. Это может быть и прежний глава правительства, но необязательно.