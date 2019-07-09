Медведчук призвал Зеленского изменить политику и наладить отношения с Донбассом

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, имея высокий уровень общественной поддержки, может изменить политику, которую вел его предшественник Петр Порошенко, и пойти на прямые переговоры с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Такое мнение во вторник выразил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Может, уже пора, используя опыт его предшественника Порошенко, который пытался лбом пробить стену, изменить политику и пойти другим путем? <...> Может, стоит переговорить одной стороне с другой, с представителями Донецка и Луганска, и найти общий знаменатель для реализации главного - мира?" - обратился Медведчук к Зеленскому.

Он считает, что президенту стоит использовать свой высокий уровень общественной поддержки для достижения этой цели. "Этот уровень поддержки не вечный. История президентов Украины свидетельствует, что они приходят с одними процентами, а уходят с другими, ожидания оказываются неоправданными. Пока есть этот уровень поддержки, надо занять позицию в интересах всей страны", - подчеркнул политик. В частности, по его мнению, Зеленскому надо "прекратить боевые действия, установить мир, навести порядок в системе образования, охраны здоровья, сделать все, чтобы страна шла по пути развития".

При этом Медведчук с сожалением добавил, что пока ничего "этого не предвидится".

Идея Зеленского о необходимости расширения состава нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе вряд ли может быть реализована, считает Медведчук.

"Один положительный момент в этой истории есть, президент все-таки предложил диалог. Правда диалог "имени Зеленского" с расширением нормандского формата вряд ли имеет шанс на успех. По крайней мере, зная нынешнюю ситуацию внутри нормандского формата", - сказал политик в эфире телеканала NewsOne. Он подчеркнул, что несогласование таких действий с действующими участниками будет означать "лишать свою инициативу положительной реализации".

В понедельник, 8 июля, Зеленский в видеообращении в Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам президента Украины, "надо обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины, заявил, что Россия пока не готова дать ответ на приглашение к переговорам по урегулированию в Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции, но обязательно изучит это предложение. При этом он подчеркнул, что "нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается". Песков также напомнил, что США не являются участниками нормандского процесса.