СМИ: Великобритания и Франция намерены увеличить контингент в Сирии после вывода войск США

ТАСС, 9 июля. Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительный контингент для частичной замены американских военных. Об этом сообщил во вторник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

По данным журнала, Франция и Великобритания намерены увеличить численность военнослужащих на 10-15%. Кроме того, небольшие контингенты могут направить балканские страны и страны Балтики. Решение об отправке войск также в скором времени должна принять Италия.

Источники журнала в администрации президента США Дональда Трампа не назвали конкретные сроки и точное число военнослужащих, отметив, что они "разочарованы" ходом переговоров с союзниками по этому вопросу.

Как отмечает Foreign Policy, в настоящее время Великобритания и Франция располагают в Сирии подразделениями сил специального назначения, которые проводят тайные операции. Это означает, что официальное объявление об увеличении контингента с их стороны маловероятно, поясняет журнал. В британском посольстве в США отказались от комментариев. Во французской дипмиссии отметили, что "официально Франция не имеет наземных войск в Сирии".

В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в ответ на призыв США отправить наземные войска в Сирию, что вклад Германии в борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ограничивается операциями в воздушном пространстве и задачами по обучению иракских военнослужащих. Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези в свою очередь отметил, что итальянское правительство не получало никаких официальных запросов со стороны США.

19 декабря 2018 года Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.