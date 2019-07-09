Адмирал США заявил, что Россия за 10 лет продала Венесуэле вооружений почти на $9 млрд

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. США оценивают объем поставок вооружений из России в Венесуэлу за последние 10 лет в $9 млрд. С таким утверждением выступил во вторник глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер.

"Латинская Америка и страны Карибского бассейна - основной рынок для продажи российских вооружений, и Москва продолжает проникать в сферу обучения [силовых структур государств региона], где традиционно доминировали США. С 2009 года Россия продала Венесуэле вооружений почти на $9 млрд, в том числе боевые самолеты, танки и зенитно-ракетные комплексы", - говорится во вступительном слове Фоллера, подготовленном к участию в слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Фоллер напоминает, что в марте в Венесуэле был открыт учебно-тренировочный вертолетный центр, созданный при участии российских специалистов. По его словам, продажа вооружений и проведение обучающих мероприятий в странах Центральной и Латинской Америки "потенциально предоставят Москве платформу для вербовки разведывательных источников и сбора информации".

Адмирал также заявил, что Россия "демонстрирует силу" Соединенным Штатам в регионе. "Развертывание Россией двух стратегических бомбардировщиков в Западном полушарии в прошлом году и недавняя отправка фрегата "Адмирал Горшков" предназначены для демонстрации силы Соединенным Штатам", - говорится в тексте выступления Фоллера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что третьи страны не должны беспокоиться по поводу отношений России и Венесуэлы, право на сотрудничество следует уважать. Он напомнил, что "Российская Федерация имеет достаточно традиционные, достаточно развитые, взаимовыгодные отношения сотрудничества и взаимодействия с Венесуэлой". Представитель Кремля также констатировал, что "существуют контрактные обязательства Российской Федерации по ранее подписанным контрактам - на поставку [в Венесуэлу] специмущества".