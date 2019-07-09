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Кризис в Сирии

СМИ: семь детей погибли при взрыве фугаса на востоке Сирии

Инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ, сообщило агентство SANA

ТАСС, 9 июля. Как минимум семь подростков погибли при взрыве мины, установленной террористами в поселке Деблан в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило во вторник агентство SANA.

По его информации, инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ. О числе раненых, которые были госпитализированы, сведений нет.

22 июня взрыв мины в южных окрестностях города Хасеке привел к ранению двух детей.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которые хозяйничали на востоке Сирии, оставили после своего ухода множество фугасов в сельской местности. Как указывает SANA, это делалось с целью помешать налаживанию мирной жизни в аграрных районах.

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