Глава МИД Великобритании заявил, что свобода прессы является общемировой ценностью

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Свобода средств массовой информации является общемировой ценностью, которая способствует процветанию общества. Об этом говорится в речи министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, с которой он выступит в среду на Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне.

"Сегодня к нам присоединились делегации из более чем 100 стран, в том числе 60 министров, более 1,5 тыс. журналистов, ученых и активистов", - говорится в его речи, выдержки из которой распространила пресс-служба МИД Соединенного Королевства. В ней также подчеркивается, что конференция "решительно заявляет, что свобода СМИ - это не западная, а общемировая ценность".

"В своих лучших проявлениях свободные СМИ защищают общество от злоупотребления властью и помогают раскрыть весь потенциал страны", - объявит Хант.

Глава британского МИД, как ожидается, заявит, что "открытый обмен идеями в свободных СМИ позволяет воспрянуть гениальности общества, открывая самобытность и творческий потенциал всего населения".

"10 стран с самыми свободными СМИ дали миру 120 лауреатов Нобелевской премии. Норвегия, где проживает всего 5 млн человек, заполучила 13 Нобелевских премий. При всем уважении к моим норвежским друзьям, но они не отличаются большей изобретательностью, чем кто-либо другой. Они процветали, потому что их открытое общество и свободные СМИ - самые свободные в мире - создали самые лучшие условия для процветания талантов", - говорится в послании.

Хант также обратит внимание на влияние свободной прессы на борьбу с коррупцией. Так, из первой десятки рейтинга международной неправительственной организации Transparency International семь стран входят в топ-10 Всемирного индекса свободы прессы (World Press Freedom Index). "Между тем из 10 самых коррумпированных стран четыре оказались в последней десятке рейтинга свободы прессы", - подытожит он.

"Свободная пресса является краеугольным камнем любого демократического общества и имеет важное значение для защиты прав человека. Я с нетерпением ожидаю обстоятельных обсуждений текущего положения свободы прессы и практических шагов, которые мы можем предпринять для достижения позитивных изменений в наших собственных странах и во всем мире", - приводит пресс-служба Форин оффиса слова министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, которая также примет участие в лондонской конференции.

Глобальная конференция по свободе прессы состоится в Лондоне 10-11 июля. На форуме будут затронуты такие темы, как защита прав журналистов, недопущение безнаказанности лиц, совершивших преступления против представителей СМИ, и противодействие распространению недостоверной информации.