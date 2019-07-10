Старейшему из действующих политиков мира исполнилось 94 года

СИНГАПУР, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в среду отмечает свой 94-й день рождения. Он является самым возрастным действующим политиком в мире, при этом ранее объявлял о намерении оставить свой пост не позднее 2021 года.

По информации газеты "New Straits Times", глава правительства не планирует торжеств, его рабочий день пройдет в штатном режиме. Хотя коллеги приготовили для него традиционный малайзийский торт "пулут кунинг", который готовится из желтого клейкого риса с добавлением традиционных сладких и острых деликатесов.

В 1946 году Махатхир в возрасте 21 года вступил в Объединенную малайскую национальную организацию (ОМНО) - ведущую партию правящей до недавнего времени коалиции, а в 1964 году был впервые избран в парламент. В 1974-1977 гг. занимал пост министра просвещения, в 1976 году стал вице-премьером, а в 1977 году был назначен одновременно министром торговли и промышленности. После победы ОМНО на парламентских выборах в 1981 г. Махатхир 16 июля того же года впервые возглавил правительство страны и занимал этот пост до конца ноября 2003 г.

Именно в этот период нахождения его у власти Малайзия из слаборазвитой аграрной страны превратилась в "азиатского дракона". До 1997 года на протяжении 10 лет темпы роста экономики в стране составляли почти 8,5%, инфляция находилась на уровне 2,1% в год. Однако в результате кризиса в 1998 г. сокращение ВВП составило 7,5 %. Вместе с тем правительство отказалось от рекомендаций МВФ по выводу экономики из кризиса, а выработало свою программу жестких стабилизационных мер, что позволило в короткие сроки восстановить докризисные параметры национальной экономики. Уже в 1999 году рост ВВП превысил 6,1%.

Уход из партии и возвращение в политику

В 2008 году после поражения ОМНО на выборах, которые лишили партию квалифицированного большинства в две трети голосов в парламенте, Махатхир покинул эту организацию в знак несогласия с политикой своего преемника Абдуллы Ахмада Бадави на посту главы правительства страны.

Триумфальное возвращение в большую политику произошло в мае прошлого года, когда возглавляемый Махатхиром оппозиционный "Альянс надежды" неожиданно победил на парламентских выборах и прервал гегемонию ОМНО, которая находилась у власти с момента обретения Малайзией независимости в 1957 году. Одним из первых его шагов после назначения главой правительства стало возбуждение уголовных дел против своего предшественника Наджиба Разака, суд над которым начался в апреле. Экс-премьер обвиняется в коррупции, отмывании денег, хищении государственных средств на общую сумму примерно $700 млн.

В мае, подводя итоги первого года нахождения на посту премьера, Махатхир Мохамад заявил, что предыдущее правительство "было насквозь коррупционным". По его словам, сейчас уровень коррупции в стране "минимальный, люди могут свободно заниматься бизнесом".