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Госпогранслужба Украины с начала года не пустила в страну более 4,5 тыс. россиян

В ведомстве также отметили, что за этот период въезд на Украину оформлен 620 тыс. граждан России

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украинские пограничники с начала года не пропустили через границу более 4,5 тыс. граждан России. Об этом в среду сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Если брать позапрошлые сутки, то в целом отказано в пропуске через государственную границу 29 гражданам РФ. С начала года эта цифра достигает немногим более 4,5 тыс.", - цитирует его информагентство УНН.

По словам Демченко, с начала года въезд на Украину оформлен 620 тыс. граждан России.

В феврале в Госпогранслужбе заявляли, что чаще всего Украина отказывает во въезде гражданам РФ, Турции и Молдавии.

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