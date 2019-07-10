В Совете Европы поддержали призыв Москальковой принять в РФ закон против семейного насилия

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Совета Европы (СЕ) Даниэль Хольтген поддержал призыв Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой разработать проект закона о противодействии насилию в семье.

"Российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала к [рассмотрению вопроса о] ратификации Стамбульской конвенции, - написал он в среду в Twitter. - Она права. Россия и Азербайджан - единственные страны в СЕ, которые еще не подписали международное соглашение о противодействии семейному насилию".

6 июля Москалькова призвала к скорейшей разработке проекта закона о противодействии семейному насилию и пообещала содействовать его принятию. Тогда омбудсмен комментировала случай с избиением ребенка в Ингушетии: 4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов, ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля девочку доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Подозреваемую в нанесении травм ребенку - 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, - задержали 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована.