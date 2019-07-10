Король Таиланда одобрил список членов нового правительства

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) одобрил список членов нового кабинета министров страны. Об этом в среду сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, недавно избранный премьер-министр королевства генерал Прают Чан-Оча занял также пост министра обороны. Вместе с тем министром финансов Таиланда стал председатель партии "Народная государственная сила" ("Пхаланг прачарат") Уттама Саванаяана. Это политическое объединение выдвигало кандидатуру Праюта Чан-Очи на пост премьера страны.

Заместителями премьер-министра остались Правит Вонгсуван, Сомкит Чатусипитак и Виссану Крыангам. Министром торговли и заместителем премьера стал Чурин Лаксанависит, министром здравоохранения и вице-премьером - Анутин Чарнвееракул. Руководителем канцелярии премьер-министра назначен Тхеван Липтапханлоп, Дон Праматвинай сохранил за собой пост главы МИД, а новым министром туризма и спорта стал Пипат Ратчакитпракан.

Чути Краирик назначен министром социального развития и общественной безопасности, Сувит Мэсинси стал министром высшего образования, науки, исследований и инноваций, а Чалермчхай Срион возглавил министерство сельского хозяйства и кооперативов. Новым министром транспорта стал Саксаям Чхидчоб, главой министерства цифровых технологий в экономике и обществе назначен Буддхипонгсэ Пуннаканта, министром природных ресурсов и окружающей среды - Варавут Силпаарчха, министром энергетики - Сонтират Сонтичиравонг. Главой министерства внутренних дел стал генерал Анупонг Паочинда, министром юстиции утвержден Сомсак Тхепсутхин, министром промышленности - Сурия Чуангрунгруангкит, министром труда - Чхатумонгол Сонакул, министром культуры - Иттипол Кхунплоем.

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. 24 марта 2019 года в стране состоялись первые за семь лет парламентские выборы. 5 июня Прают Чан-Оча сохранил за собой пост премьер-министра, за его кандидатуру проголосовали 500 из 747 парламентариев. На эту должность также претендовал лидер Партии будущего Тханатхорн Чунгрунгреангкит, чью кандидатуру выдвинула коалиция из семи политических объединений, выступающих против военного правительства.