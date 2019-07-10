{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Король Таиланда одобрил список членов нового правительства

В частности, недавно избранный премьер-министр королевства генерал Прают Чан-Оча занял также пост министра обороны

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) одобрил список членов нового кабинета министров страны. Об этом в среду сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, недавно избранный премьер-министр королевства генерал Прают Чан-Оча занял также пост министра обороны. Вместе с тем министром финансов Таиланда стал председатель партии "Народная государственная сила" ("Пхаланг прачарат") Уттама Саванаяана. Это политическое объединение выдвигало кандидатуру Праюта Чан-Очи на пост премьера страны.

Заместителями премьер-министра остались Правит Вонгсуван, Сомкит Чатусипитак и Виссану Крыангам. Министром торговли и заместителем премьера стал Чурин Лаксанависит, министром здравоохранения и вице-премьером - Анутин Чарнвееракул. Руководителем канцелярии премьер-министра назначен Тхеван Липтапханлоп, Дон Праматвинай сохранил за собой пост главы МИД, а новым министром туризма и спорта стал Пипат Ратчакитпракан.

Чути Краирик назначен министром социального развития и общественной безопасности, Сувит Мэсинси стал министром высшего образования, науки, исследований и инноваций, а Чалермчхай Срион возглавил министерство сельского хозяйства и кооперативов. Новым министром транспорта стал Саксаям Чхидчоб, главой министерства цифровых технологий в экономике и обществе назначен Буддхипонгсэ Пуннаканта, министром природных ресурсов и окружающей среды - Варавут Силпаарчха, министром энергетики - Сонтират Сонтичиравонг. Главой министерства внутренних дел стал генерал Анупонг Паочинда, министром юстиции утвержден Сомсак Тхепсутхин, министром промышленности - Сурия Чуангрунгруангкит, министром труда - Чхатумонгол Сонакул, министром культуры - Иттипол Кхунплоем.

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. 24 марта 2019 года в стране состоялись первые за семь лет парламентские выборы. 5 июня Прают Чан-Оча сохранил за собой пост премьер-министра, за его кандидатуру проголосовали 500 из 747 парламентариев. На эту должность также претендовал лидер Партии будущего Тханатхорн Чунгрунгреангкит, чью кандидатуру выдвинула коалиция из семи политических объединений, выступающих против военного правительства.

Теги
ТаиландМаха Вачиралонгкорн
Молния
В Госдепартаменте рассказали о встрече замгоссекретаря США с Рябковым
Дэвид Хейл утверждал, что Вашингтон стремится к развитию сотрудничества с Москвой, однако "негативные действия" РФ мешают прогрессу в двусторонних отношениях, отметили в ведомстве
Читать полностью