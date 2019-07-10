В Госдепартаменте рассказали о встрече замгоссекретаря США с Рябковым

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл в ходе состоявшейся в среду в Хельсинки встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым утверждал, что Вашингтон стремится к развитию сотрудничества с РФ, однако "негативные действия" Москвы мешают прогрессу в двусторонних отношениях.

"Замгоссекретаря подчеркнул, что в то время как США стремятся сузить разногласия и способствовать развитию сотрудничества с Россией по ряду глобальных проблем, негативные действия России продолжают оставаться барьером для прогресса в наших двусторонних отношениях", - говорится заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, распространенном по итогам встречи.

Как отметила Ортэгус, в ходе встречи Хейл и Рябков обсудили "отношения РФ и США и влияние региональных вызовов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России заявил ранее журналистам, что его встреча с Хейлом подтвердила разногласия Москвы и Вашингтона по ряду вопросов, в том числе по Ирану и Венесуэле. Он также добавил, что РФ и США не продвинулись в решении вопроса захваченной в США российской госсобственности, но диалог продолжается.