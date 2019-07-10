В США суд прекратил разбирательство с обвинением Трампа в нарушении конституции

ТАСС, 10 июля. Американский суд постановил прекратить рассмотрение исков в отношении президента США Дональда Трампа по обвинению в нарушении антикоррупционных положений конституции, запрещающих первым лицам в стране принимать подарки и выплаты от представителей иностранных государств. Такое решение принял Апелляционный суд четвертого округа США в Ричмонде (штат Вирджиния), предписавший суду нижней инстанции прекратить рассмотрение исков, которые подали против Трампа в 2017 году власти штата Мэриленд и столичного округа Колумбия, передает в среду агентство Reuters.

Апелляционный суд пришел к выводу, что прокуратуры штата Мэриленд и округа Колумбия не являются правовыми субъектами, которые вправе подавать подобные иски, поскольку вопрос о соблюдении антикоррупционных положений конституции непосредственно их не затрагивает.

"Интерес округа [Колумбия] и Мэриленда в обеспечении соблюдения положений о вознаграждениях является настолько слабым и абстрактным, что ведение этого дела с их стороны вызывает вопрос, является ли обращение с подобным иском против президента надлежащим использованием судов, которые предназначены для разрешения реальных дел и противоречий между сторонами", - говорится в решении Апелляционного суда. Оно отменяет более десятка повесток, направленных органами юстиции в компании, принадлежащие Трампу, и государственные органы с требованием предоставить документы, касающиеся иска.

Прокуроры, подавшие иск против Трампа, утверждали, что он якобы получает незаконный доход в случае, если иностранные официальные делегации во время посещения Вашингтона останавливаются в гостинице Trump International Hotel, принадлежащей президенту США, который является владельцем крупной компании, работающей в сфере недвижимости и туризма. Истцы настаивали, что прибыль от потенциальных сделок, которые бизнес-империя Трампа может заключить с компаниями, имеющими отношение к правительствам других стран, будет считаться вознаграждением президента, что нарушает законы США.

Адвокаты ответчика заявляли, что положения конституции, касающиеся запрета для государственных чиновников принимать подарки или вознаграждения от других государств, распространяются лишь на действия, совершаемые президентом лично. По словам юристов, данные ограничения не касаются деловых операций, которые осуществляют принадлежащие Трампу компании.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.