"Оппозиционная платформа": Зеленский продолжает политику Порошенко по расколу страны

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами свидетельствует, что он продолжает политику экс-президента Петра Порошенко. Об этом в среду заявили в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Президент Зеленский и его команда продолжают делить украинцев. Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который <...> делил украинцев на два сорта в зависимости от того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, какой идеологии придерживаются", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В партии отметили ценность плюрализма в демократическом обществе и посоветовали Зеленскому и его команде не повторять ошибок экс-президента.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя планы проведения телемоста Киев - Москва, заявил, что не допустит монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами.

Ранее с инициативой о проведении такого телемоста выступили российский и украинский телеканалы "Россия-1" и NewsOne. Это вызвало бурные протесты на Украине, зазвучали призывы лишить канал лицензии. В понедельник днем NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз физической расправы в адрес журналистов.

Тем не менее, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку телеканала. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против телеканала по статьям о госизмене и о финансировании терроризма.