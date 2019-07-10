США признали, что реорганизуют органы пропагандистского вещания на Кубу из-за скандалов

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Администрация США занимается реорганизацией своих органов пропагандистского теле- и радиовещания на Кубу в связи с выявлением серьезных проблем в их работе. Это признал в среду руководитель американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации Джон Лэнсинг.

Подчиняющаяся ему структура отвечает за внешнеполитическую пропаганду и координирует деятельность таких финансируемых из госбюджета теле- и радиостанций США, как "Голос Америки", "Свобода/Свободная Европа", Отдел вещания на Кубу (теле- и радиостанция "Марти"), "Свободная Азия" и арабоязычная Middle East Broadcasting Networks, их интернет-подразделений. Официально агентство именуется независимым ведомством правительства США. До 2018 года оно называлось Советом по вещанию.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, Лэнсинг подтвердил, что к работе радио- и телестанции "Марти" возникли крупные претензии. "Мы в настоящее время проводим полный пересмотр [работы] "ТВ-Марти", всех его редакционных процессов", - отметил глава агентства.

"Мы сформировали комиссию в составе пяти преподавателей журналистики, профессоров, владеющих испанским языком, чтобы изучить контент Отдела вещания на Кубу за последние несколько месяцев. Они подготовили для меня доклад, указывающий на серьезные изъяны в профессионализме, журналистике в Отделе вещания на Кубу. Вследствие этого я уволил нескольких человек из Отдела вещания на Кубу. Мы в настоящее время рассматриваем всю структуру управления Отделом вещания на Кубу, его задачи. И мы сейчас решаем, какие шаги будут сделаны, чтобы выправить и укрепить контент и журналистику Отдела вещания на Кубу", - заявил Лэнсинг.

Он также заверил, что агентство "удвоило усилия" по проверке деятельности всех входящих в его состав теле- и радиостанций. "Это непрерывный обзор, он происходит на постоянной основе", - сказал Лэнсинг.

Как ранее сообщила газета The New York Times, корреспондент и оператор "ТВ-Марти" Томас Регаладо и Родольфо Эрнандес были отстранены от должностей в связи с тем, что их обвинили в подготовке фальшивки - сюжета о минометной атаке - во время работы в Никарагуа в 2018 году. Кроме того, бывший руководитель управления стратегического планирования агентства Харун Уллах в конце июня признал себя виновным в американском суде в присвоении более $37 тыс. из бюджета организации. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. А в октябре прошлого года из "Голоса Америки" были уволены 15 журналистов, уличенных в получении взяток от должностного лица Нигерии.