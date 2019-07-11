Глава МИД Южной Кореи выразила Помпео обеспокоенность в связи с введением Японией санкций

ТАСС, 11 июля. Министр иностранных дел Республики Корея (РК) Кан Гён Хва в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео выразила обеспокоенность в связи с введением Токио торговых санкций против Сеула. Об этом говорится в опубликованном в четверг на официальном сайте южнокорейского внешнеполитического ведомства заявлении.

"[Глава МИДа Республики Корея Кан Гён Хва] в ходе телефонного разговора с госсекретарем США [Майклом Помпео] выразила обеспокоенность в связи с тем, что торговые ограничения Японии могут оказать негативное влияние не только на наши [южнокорейские] фирмы, но и на глобальную систему поставок, - говорится в тексте заявления. - Это плохо скажется на американском бизнесе, а также на мировом торговом порядке, что нежелательно ввиду дружеских отношений между Южной Кореей и Японией, а также сотрудничества трех государств - [Южной] Кореи, США и Японии".

Кан Гён Хва указала, что южнокорейское правительство стремится найти дипломатическое решение торгового спора с Японией и надеется, что "текущая ситуация не ухудшится". В свою очередь, Помпео "выразил понимание (в связи со сложившимися обстоятельствами - прим. ТАСС) и отметил необходимость усиления контактов между РК, США и Японией на высшем уровне".

При этом агентство Yonhap информировало, что заместитель Управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина Ким Хён Джонг прибыл в среду в США с необъявленным визитом для обсуждения с представителями Белого дома и Конгресса США ситуации вокруг введенных Японией санкций. По словам корейского политика, на переговорах будет обсуждаться участие Соединенных Штатов в качестве посредника при урегулировании торгового спора между Сеулом и Токио.

1 июля японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.