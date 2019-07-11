Власти Венесуэлы назвали успешным процесс переговоров с оппозицией на Барбадосе

КАРАКАС, 11 июля. /ТАСС/. Представители делегации администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро считают, что процесс переговоров с венесуэльской оппозицией проходит успешно. Об этом в среду заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, находящийся на Барбадосе.

"На Барбадосе закончился очередной день за столом переговоров о мире. Споры разрешаются конституционными и мирными средствами. Успешный обмен мнениями проходит при посредничестве правительства Норвегии", - написал он на своей странице Twitter.

Министр также добавил, что венесуэльские власти "благодарят премьер-министра Барбадоса Мию Моттли за гостеприимство".

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. В понедельник новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент страны Николас Мадуро заявил, что встреча продолжалась пять часов, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.