Правительство Индии рассказало парламенту о переговорах с США по поводу С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июля. /ТАСС/. Индия предоставила США ясную информацию о том, почему Нью-Дели необходимы российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщил Лок сабхе (нижней палате парламента) госминистр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран в ответ на парламентский запрос о переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео по поводу российских ЗРС.

"Наша необходимость в системах С-400 была ясно представлена американской стороне, в том числе во время визита госсекретаря США в Индию 26 июня 2019 года", - указал Муралидхаран в письменном ответе на запрос парламентариев, отрывки из которого приводит в четверг телеканал NDTV.

Отвечая на вопрос о том, подпадает ли эта сделка под действие американского закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), госминистр ответил, что этот закон США требует введения санкций в отношении лиц или предприятий, которые сознательно участвовали в "значительных сделках" в области разведки или обороны с Россией. "Госдепартамент США будет определять, "значительна" ли сделка, чтобы соответствовать разделу 231 закона CAATSA, в зависимости от каждого конкретного случая", - отметил Муралидхаран.

В июне в преддверии встречи G20 в Осаке госсекретарь США Майкл Помпео посетил Индию и на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром в индийской столице сообщил, что Нью-Дели и Вашингтон продолжат обсуждение проблемы приобретения Индией российских ЗРС, чтобы найти "взаимоприемлемое решение для продвижения вперед". В свою очередь министр иностранных дел Индии тогда отметил, что Нью-Дели в своих отношениях с другими странами будет руководствоваться только интересами Индии. По информации местных СМИ, Нью-Дели предложил Вашингтону сделать для Индии исключение, касающееся этой сделки.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.