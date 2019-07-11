МИД Литвы выразил России протест по поводу салютов в честь освобождения Вильнюса и Каунаса

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Литвы выразило России протест по поводу салютов, которыми российская сторона намерена отметить 75-ю годовщину освобождения Вильнюса и Каунаса. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской республики.

"Вызванному в МИД представителю посольства России в Литве заявлен протест по поводу решения Западного военного округа [Вооруженных сил Российской Федерации] артиллерийским салютом в эту субботу отметить годовщину взятия Вильнюса, а 1 августа - Каунаса", - говорится в сообщении.

В посольстве РФ в Литве ТАСС подтвердили факт такого вызова в МИД.

Столица Литвы была освобождена 13 июля 1944 года войсками 3-го Белорусского фронта, Каунас (второй по величине город страны) - 1 августа того же года. На территории Литвы покоятся более 80 тыс. советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.