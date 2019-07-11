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Минобороны Китая сделало строгое представление США в связи с поставками оружия Тайваню

Стоимость поставок оценивается в $2,2 млрд

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Китая сделало строгое представление США в связи с решением Вашингтона одобрить поставку Тайваню танков и комплексов "Стингер" на $2,2 млрд. Как говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства, КНР требует от США немедленно аннулировать сделку и прекратить военные контакты с островом.

"Вооруженные силы Китая выражают в связи с этим серьезное недовольство и решительный протест. Американской стороне уже сделано строго представление", - указывается в документе. Как отмечается в заявлении Минобороны КНР, подобные действия США "подрывают дальнейшее развитие отношений между вооруженными силами двух стран и сотрудничество двух государств, а также вредят миру и стабильности в Тайваньском проливе".

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