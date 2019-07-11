"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Зеленского вступить в диалог с Путиным

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Представители украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают переговоры с партией "Единая Россия", которые прошли 10 июля в Москве, первым шагом на пути восстановления украинско-российских отношений и призывают президента Украины Владимира Зеленского начать прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте партии.

"Согласно соцопросам, 70% украинцев убеждены, что ради достижения мира, освобождения наших граждан, удерживаемых в Российской Федерации, президент Украины Владимир Зеленский обязан выполнить волю граждан проявить инициативу и вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Мы требуем, чтобы президент Зеленский выполнил волю украинских граждан. Именно переговоры, именно гуманитарный диалог во всех сферах станет отправной точкой в восстановлении украинско-российских отношений", - говорится в заявлении.

По мнению представителей партии, диалог между Россией и Украиной является основополагающим в вопросе мирного урегулирования конфликта в Донбассе и поможет решить "целый спектр проблем - от политических и гуманитарных до экономических и социальных в интересах обоих государств".

10 июля в Москве прошла встреча представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с премьер-министром РФ и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. С украинской стороны участие в переговорах приняли Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович.