Новый избирательный кодекс на Украине сохранил проходной барьер в Раду на уровне 5%

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Новый избирательный кодекс Украины, которым вводится полностью пропорциональная система выборов в Верховную раду с открытыми партийными списками, сохранил минимальный проходной барьер на уровне 5% вместо 4%, как предлагалось в законопроекте. Об этом сообщила в четверг пресс-служба парламента страны.

"В распределении мандатов депутатов будут принимать участие избирательные списки кандидатов, которые по итогам голосования на выборах депутатов набрали 5% действительных голосов избирателей в общегосударственном округе", - сказано в сообщении. Пресс-служба откорректировала сегодня свой пресс-релиз, в котором изначально говорилось, что минимальный барьер снизится до 4%. Рада приняла в целом новый кодекс в четверг. Перед этим спикер рады Андрей Парубий вынужден был 14 раз ставить вопрос на голосование, поскольку не хватало голосов.

Кодекс упраздняет с 1 декабря 2023 года действующую смешанную систему выборов в Раду, когда 225 мест в парламенте распределяются между партиями, которые преодолели 5% барьер (закрытые списки). При этом еще 199 мест отводится депутатам, избранным в одномандатных округах. Их число сократилось на 26 из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.

Новый кодекс регулирует вопросы подготовки и проведения выборов президента, депутатов парламента, местных советов, а также мэров городов и руководителей сельских администраций. Он состоит из трех частей: "Общая часть", "Общенациональные выборы" (президента и парламента) и "Местные выборы".

Что касается парламентских выборов, то в каждом из 27 региональных избирательных округов Украины партии составляют списки минимум из пяти кандидатов. В бюллетене для голосования будут две графы, в которые избиратель должен будет вписать номер партии, а также номер конкретного кандидата.

Пропорциональная система выборов с открытыми списками будет применяться и на выборах в областные советы, а также советы городов, в которых количество избирателей превышает 90 тыс. человек. На выборах мэров таких городов будет применяться избирательная система абсолютного большинства (кандидат должен набрать более 50% голосов). Выборы в сельские советы, а также в районные советы в городах с количеством избирателей менее 90 тыс. будут проходить по системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах.

После вступления в силу кодекса действие утратят законы "Про выборы президента Украины", "Про выборы народных депутатов Украины", "Про местные выборы", "Про государственный реестр избирателей", "Про центральную избирательную комиссию".