Захарова: межвенесуэльские переговоры на Барбадосе проходят нормально

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы на Барбадосе проходят нормально, РФ надеется, что работа сторон продолжится в конструктивном ключе. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Приветствуем возобновление прямого диалога между правительством и оппозицией Венесуэлы, очередной раунд которого организован на Барбадосе при посреднических, так называемых добрых, услугах правительства Норвегии, - отметила она. - По поступающим оценкам, он проходит нормально. Хотели бы выразить надежду, что работа сторон, включая и оппозицию, пройдет энергично и добросовестно".

По словам Захаровой, Россия убеждена в том, что только сами венесуэльцы могут найти компромисс и вернуть страну на путь поступательного развития.

"В этом контексте хотели бы вновь призвать как зарубежные государства, так и зарубежных политиков проявлять необходимую выдержку и, конечно, деликатность, не навязывать участникам и организаторам данных переговоров свою точку зрения, некие условия, ведущие якобы к принятию определенных решений, - добавила дипломат. - Это противоречит принципам, согласованным 25 мая текущего года правительством Норвегии с участниками диалога".