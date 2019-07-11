Моралес пригласил Путина с визитом в Боливию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин посетит его страну с визитом. Соответствующее предложение зафиксировано в подписанной лидерами по итогам переговоров в четверг совместном заявлении.

"Президент Эво Моралес выразил признательность президенту Владимиру Путину за теплый прием в России и пригласил его посетить Боливию", - говорится в документе.

В заявлении также подчеркивается, что лидеры подтвердили приверженность договоренностям о партнерстве в международных делах и выразили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению традиционно тесных уз дружбы, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами.