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Кандидат на пост главы Комитета начштабов ВС США не смог уточнить, поддержит ли он ДСНВ

Генерал Марк Милли заявил, что ему для начала нужно изучить все нюансы этого соглашения

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Претендент на пост нового председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли пока не готов подтвердить, что поддерживает продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом военачальник сообщил в четверг на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

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"Что касается конкретно Нового ДСНВ, то он, насколько я помню, истекает только в 2021-22 годах. И, откровенно говоря, если меня утвердят в должности, то мне нужно будет обратиться к Госдепартаменту США  ... различным сотрудникам министерства обороны и других ведомств, чтобы гарантировать, что я понимаю все нюансы данного конкретного соглашения, и определить, нужно ли его продление на пять лет или нет", - заявил Милли. В США упомянутый договор принято именовать Новым ДСНВ, в России его зачастую в неофициальном порядке называют СНВ-3.

"В принципе я поддерживаю соглашения по контролю над вооружениями или все [подобного рода договоренности], уменьшающие угрозы международной обстановке. Тем не менее должны быть надежные партнеры, чтобы действовали какого бы то ни было рода соглашения по контролю над вооружениями", - добавил генерал.

Он по сути оставил без ответа вопрос о том, считает ли необходимым в целях продления ДСНВ подключение Китая к договоренностям России и США в сфере сокращения ядерного оружия.

О договоре

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.

Между тем нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом неоднократно сигнализировала, что считает продление договора маловероятным. Тем не менее однозначно на этот счет она не высказывалась.

"Если и этот договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений", - указал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в преддверии недавнего саммита "двадцатки" в Японии и встречи с американским коллегой.

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияСШАРоссияКитайТрамп, Дональд
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