Кандидат на пост главы Комитета начштабов ВС США не смог уточнить, поддержит ли он ДСНВ

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Претендент на пост нового председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли пока не готов подтвердить, что поддерживает продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом военачальник сообщил в четверг на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

"Что касается конкретно Нового ДСНВ, то он, насколько я помню, истекает только в 2021-22 годах. И, откровенно говоря, если меня утвердят в должности, то мне нужно будет обратиться к Госдепартаменту США ... различным сотрудникам министерства обороны и других ведомств, чтобы гарантировать, что я понимаю все нюансы данного конкретного соглашения, и определить, нужно ли его продление на пять лет или нет", - заявил Милли. В США упомянутый договор принято именовать Новым ДСНВ, в России его зачастую в неофициальном порядке называют СНВ-3.

"В принципе я поддерживаю соглашения по контролю над вооружениями или все [подобного рода договоренности], уменьшающие угрозы международной обстановке. Тем не менее должны быть надежные партнеры, чтобы действовали какого бы то ни было рода соглашения по контролю над вооружениями", - добавил генерал.

Он по сути оставил без ответа вопрос о том, считает ли необходимым в целях продления ДСНВ подключение Китая к договоренностям России и США в сфере сокращения ядерного оружия.

О договоре

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.

Между тем нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом неоднократно сигнализировала, что считает продление договора маловероятным. Тем не менее однозначно на этот счет она не высказывалась.

"Если и этот договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений", - указал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в преддверии недавнего саммита "двадцатки" в Японии и встречи с американским коллегой.