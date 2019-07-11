В США заявили, что Турцию нужно исключить из программы F-35, если она получит С-400

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Турцию необходимо исключить из программы создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, отказать ей в передаче этих самолетов, если поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в республику будут осуществлены. Соответствующую позицию изложил в четверг генерал Марк Милли, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США.

"В случае утверждения [на посту главы КНШ] я бы рекомендовал прекратить передачу самолетов F-35 Турции и исключить Турцию из программы F-35, если Турция примет С-400", - подчеркнул Милли в письменных ответах на вопросы законодателей, распространенных перед началом слушаний, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

По его версии, "С-400 - российская система, созданная для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35". "Если мы позволим Турции получить и эксплуатировать F-35 в непосредственной близости от С-400, радиолокационная система С-400 сможет предоставить российским военнослужащим секретную информацию об F-35", - утверждал генерал.

Контракт на поставки С-400

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.