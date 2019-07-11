Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны. Это заявление прозвучало в ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.

"Наши страны не только соседи, но и неизменные партнеры, - сказал он. - Я заверил госпожу Санду, что Украина и в дальнейшем будет предоставлять всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию".

По его словам, "Украина и Молдова объединены одним желанием, чтобы на их территориях не было российских войск". "Также мы не позволим навязывать нам любые планы по так называемой федерализации", - добавил президент.

Украина является участником переговорного формата приднестровского урегулирования "пять плюс два", в котором Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели. В настоящее время его участники пытаются активизировать процесс и подготовиться к следующему раунду переговоров, который намечается на сентябрь.