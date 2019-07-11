Южная Осетия возмущена продажей в России грузинского вина с картой Грузинской ССР

ЦХИНВАЛ, 11 июля. /ТАСС/. Посольство Южной Осетии проинформировало МИД РФ о том, что на российском рынке выявлены вина с изображениями на этикетке карты Грузинской ССР с включенными в состав республики территориями Абхазии и Южной Осетии, которые являются независимыми государствами. Как сообщил ТАСС полномочный посол республики Знаур Гассиев, в Цхинвале надеются, что российское внешнеполитическое ведомство примет меры для недопущения провокаций.

"Мы поставили в известность своих российских коллег, которые, думаю, были удивлены. Я думаю, этот вопрос будет рассмотрен и грузинским производителям будет рекомендовано не накалять обстановку подобными своими действиями. Россия благосклонна <...> и позволяет продавать свою продукцию на своей территории, но пусть (грузинские производители - прим. ТАСС) не указывают на ней несуществующую страны", - сказал Гассиев.

Он отметил, что вина с этикетками, на которых указана карта Грузинской ССР, были выявлены в ходе анализа российского рынка для возможных поставок югоосетинской продукции. "Мы не проводили работу исключительно по выявлению грузинской продукции, знали, что вина с этой картой давно производятся. Но в сложившихся реалиях продолжать ее распространять на российском рынке - наглость", - отметил он, пояснив, что в самой Грузии изображение фактической карты этого государства является уголовно наказуемым в соответствии с так называемым законом об оккупированных территориях.

9 июля Госдума на заседании единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер. Нижняя палата парламента просит правительство представить президенту РФ соответствующие предложения.

Такие меры предлагаются в связи с эскалацией антироссийских настроений в Грузии, речь идет о провокации на телеканале "Рустави 2", где ведущий Георгий Габуния в прямом эфире больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

Изначально Госдума обсуждала предложение о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также заморозке денежных переводов из России в Грузию, однако затем депутаты решили оставить определение конкретных экономических мер на усмотрение кабинета министров.