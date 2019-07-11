Reuters: Великобритания объявила высший уровень угрозы для своих судов в иранских водах

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании объявили высший уровень угрозы для судов под флагом Соединенного Королевства, следующих через иранские воды. Об этом агентству Reuters сообщил в четверг источник в британских спецслужбах.

"Соединенное Королевство подняло уровень угрозы для судов под британским флагом в иранских водах до высшей - третьей (критический уровень) отметки", - заявил собеседник агентства. По его словам, соответствующее предупреждение было направлено британским судам еще во вторник.

Источник Reuters также отметил, что Великобритания не заинтересована в обострении отношений с Ираном, однако будет защищать свои морские интересы. При этом он добавил, что Лондон не собирается обеспечивать эскортом каждое судно под британским флагом, которое пересекает Ормузский пролив. Он уточнил, что в среднем это делают от одного до трех британских судов в день, тогда как их общее количество в регионе Персидского залива в любой отдельно взятый день составляет от 30 до 50.

Ранее в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве сообщил о том, что Министерство транспорта Великобритании рекомендовало торговым судам в Ормузком проливе принять необходимые меры безопасности в связи с угрозой, исходящей от Ирана.

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Впрочем, по информации Министерства обороны Соединенного Королевства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять, и безопасный проход через пролив торгового судна British Heritage в итоге обеспечил британский военный корабль Montrose. Глава британского Минобороны Пенни Мордонт заявила об обеспокоенности британской стороны действиями Ирана и призвала Тегеран сделать шаги, которые бы способствовали ослаблению напряженности в регионе Персидского залива.