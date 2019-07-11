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Кризис в Сирии

МИД Турции: Москва и Анкара обсудили обстановку в Сирии

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали итоги встречи с российскими дипломатами

АНКАРА, 11 июля. /ТАСС/. Российская делегация, в которую в том числе вошли спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, провели в четверг в Анкаре встречу с турецкими коллегами. Об этом говорится в распространенном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Наш замминистра иностранных дел Седат Онал, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили сегодня в нашем министерстве тему Сирии", - отмечается в сообщении.

Накануне Лаврентьев провел встречу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Они обсудили ситуацию в Идлибе, зону безопасности, борьбу с террористическими элементами и формирование конституционного комитета Сирии.

Теги
ТурцияРоссияКризис в СирииВершинин, Сергей Васильевич
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