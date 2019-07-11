Зеленский назвал ключевой вопрос в первом телефонном разговоре с Путиным

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Ключевой темой телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным стал вопрос об освобождении украинских моряков, арестованных за нарушение госграницы в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы украинского государства.