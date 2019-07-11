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Зеленский назвал ключевой вопрос в первом телефонном разговоре с Путиным

Лидеры двух стран обсудили тему украинских моряков, арестованных за нарушение границы в акватории Керченского пролива
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Ключевой темой телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным стал вопрос об освобождении украинских моряков, арестованных за нарушение госграницы в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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"11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ", - говорится в сообщении.

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