Демократы Конгресса предписали некоторым представителям окружения Трампа дать показания

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США предписал явиться для дачи показаний ряду представителей окружения нынешнего президента Дональда Трампа. Соответствующее решение было принято на состоявшемся в четверг заседании комитета, большинство в котором на данном этапе имеют законодатели, представляющие оппозиционную Демократическую партию.

В общей сложности повестки были выписаны 12 лицам, в том числе зятю и старшему советнику Трампа Джареду Кушнеру, бывшему министру юстиции - генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу, а также его экс-заместителю Роду Розенстайну. Кроме того, аналогичные предписания получили бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, руководитель предвыборной кампании Трампа в 2016 году Кори Левандовски и другие лица.

Всем им дано указание предстать перед комитетом в рамках изучения последним вопроса о том, чинил ли республиканец Трамп препятствия правосудию, пока шло расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Отказ выполнять такого рода требования считается в США проявлением неуважения к законодательной ветви власти и может преследоваться в судебном порядке.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

24 марта министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги разбирательства спецпрокурора вместе со своим тогдашним первым заместителем Розенстайном, пришел к выводу, что Мюллер не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. Затем Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа. Тем не менее Демпартию это не удовлетворило, ее представители на Капитолийском холме продолжают вести всевозможные расследования действий Трампа и хода избирательной кампании 2016 года.