СМИ: переговоры между властями Венесуэлы и оппозицией могут продолжиться 15 июля

КАРАКАС, 11 июля. /ТАСС/. Очередной раунд переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией может начаться в понедельник, 15 июля. Об этом в четверг сообщила журналист радиостанции "Голос Америки" Селия Мендоса со ссылкой на источники среди делегаций.

"Хотя не было официального заявления МИД Норвегии о переговорах на Барбадосе после заявления [министра связи и информации Венесуэлы] Хорхе Родригеса об их "завершении", ходят слухи о том, что стороны встретятся снова в этот понедельник на Барбадосе", - написала она в Twitter.

Журналист отметила, что ее источник из переговорной группы сообщил о продолжении переговоров. "Эти [переговорные] сессии и личные встречи являются частью гораздо более широкого процесса", - добавила она.

Накануне Родригес заявил, что процесс переговоров с венесуэльской оппозицией проходит успешно.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. В понедельник новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Николас Мадуро заявил, что встреча продолжалась пять часов, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.