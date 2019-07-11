Байден назвал постыдными высказывания Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, назвал позорными высказывания Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году. Такую оценку Байден озвучил в четверг во время выступления в Нью-Йорке, трансляцию которого вели на официальном сайте политика.

"Годом позже Трамп снова предстал перед прессой, на этот раз за рубежом в Хельсинки. Трамп с Путиным неоднократно выражал точку зрения, отличную от американских интересов, американского разведывательного сообщества и, я бы сказал, от интересов американского народа. Я считаю, что это было одно из самых постыдных выступлений президента США в современной истории", - сказал Байден.

С его точки зрения, Трамп продемонстрировал такой же подход на встрече с главой российского государства на недавнем саммите G20 в Осаке. Байден поставил республиканцу в вину то, что тот "пошутил над реальным и опасным нападением России на избирательные институты" США.

Встреча Путина и Трампа на саммите Группы двадцати в Осаке длилась 1 час 20 минут. Лидеры обсудили вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине. Ранее президенты России и США встречались в рамках саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года, а также в июле прошлого года на двусторонних переговорах в Хельсинки.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих предполагаемых попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.