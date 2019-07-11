Макрон в ближайшее время может посетить Ирак

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эманюэль Макрон в ближайшие месяцы может совершить визит в Ирак. Об этом в четверг сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров французского лидера с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

"Президент республики принял в среду, 10 июля, президента Курдского автономного района Нечирвана Барзани в Елисейском дворце, - информировали в администрации президента Франции. - Он поздравил его с недавним избранием на пост главы региона и с созданием нового регионального правительства Иракского Курдистана". Глава республики, "напомнив о приверженности Франции единству и суверенитету Ирака, уважая все его компоненты" приветствовал "прогресс в диалоге между Багдадом и Эрбилом". Как подчеркивается в коммюнике, Макрон "заявил, что хочет посетить Ирак в ближайшие месяцы".

Французский лидер также отметил, что "Франция будет продолжать поддерживать регион, как и весь Ирак, в борьбе с терроризмом".

Нечирван Барзани был избран президентом Иракского Курдистана на заседании парламента 28 мая этого года. Ранее он занимал должность премьер-министра региона.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. КАР является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.