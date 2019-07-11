Премьер Нидерландов передаст Трампу флаг, под которым США высадились в Нормандии в 1944 г.

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом 18 июля в Вашингтоне и передаст американский флаг, под которым войска Соединенных Штатов начали высадку в Нормандии 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.

"Президент и премьер-министр обсудят способы дальнейшего укрепления экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности", - говорится в документе.

Кроме того, двое лидеров примут участие в церемонии передачи исторического американского флага. Голландский коллекционер Берт Крёк, обладающий в настоящее время этой реликвией, ранее заявлял, что готов передать его властям США, однако лишь при соблюдении ряда условий, одним из которых является личное участие Трампа.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, флаг будет подарен президенту и выставлен в Национальном музее американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне.