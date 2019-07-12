В Верховной раде зарегистрирован законопроект Зеленского о люстрации

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Проект о внесении изменений в закон Украины о люстрации, предложенный президентом страны Владимиром Зеленским, зарегистрирован в Верховной раде и определен как неотложный.

"С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, с целью избежать ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно проекту, меры по очистке власти могут применяться в отношении президента страны, председателя Верховной рады, первого заместителя и заместителя председателя Рады, народных депутатов, премьер-министра, первого заместителя премьер-министра, заместителя премьер-министра, а также министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, председателя Национального банка, председателя Антимонопольного комитета, председателя Фонда государственного имущества, председателя государственного комитета телевидения и радиовещания.