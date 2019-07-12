Американские законодатели призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Группа американских законодателей из обеих палат Конгресса, представляющая как республиканцев, так и демократов, призвала в пятницу президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом говорится в заявлениях, распространенных комитетами по иностранным делам Сената и Палаты представителей Конгресса.

"Мы призываем президента Трампа в полной мере ввести в действие санкции, как того требует закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" [CAATSA]. Кроме того, наряду с тем, что приостановка поставок F-35 на неопределенный срок уже введена в действие, мы призываем министерство обороны приступить к завершению участия Турции в программе F-35", - заявили сенаторы, комментируя состоявшуюся в пятницу доставку первых элементов ЗРС С-400 из России на авиабазу Мюртед в Анкаре. Подписи под заявлением поставили председатель комитета по иностранным делам Сената республиканец Джеймс Риш и старший демократ комитета Роберт Менендес, а также председатель комитета по делам вооруженных сил Сената республиканец Джеймс Инхоф и старший демократ комитета Джек Рид.

К аналогичным мерам призвали и в нижней палате Конгресса - соответствующее заявление распространили председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол. "Мы призываем Госдепартамент и министерство обороны прекратить участие Турции в программе F-35 и ввести санкции против граждан Турции, которые ведут бизнес с российским оборонным сектором, как того требует закон. Турция и [президент Реджеп Тайип] Эрдоган должны столкнуться с жесткими последствиями своего решения", - написали они.

О поставках С-400

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

США предпринимают попытки не допустить покупки Турцией С-400. Вашингтон множество раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений, США могут ввести в отношении Турции различные санкции. Кроме того, речь шла о возможном отказе от продажи Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.