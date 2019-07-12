США надеются на успех переговоров властей и оппозиции Венесуэлы на Барбадосе

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются на успех переговоров на Барбадосе между представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозицией. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на конференции Организации американских государств (ОАГ) по ситуации в Боливарианской Республике в Вашингтоне.

"США хотят мирного возвращения к демократии в Венесуэле. Так что, разумеется, мы надеемся, что переговоры будут успешными", - сказал он. "Временный президент [Хуан] Гуайдо и его команда ведут переговоры на Барбадосе не потому, что они доверяют режиму, они ведут переговоры для того, чтобы режим прекратил свое существование", - утверждал также Абрамс.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. В понедельник новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Николас Мадуро заявил, что встреча продолжалась пять часов, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.