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Кризис в Сирии

Reuters: лидер "Хесболлах" сообщил о попытках США наладить каналы связи

Администрация Трампа стремится открыть каналы коммуникации, заявил лидер ливанской шиитской партии Хасан Насрулла

ТАСС, 13 июля. Администрация президента США Дональда Трампа стремится установить каналы связи с ливанской шиитской партией "Хезболлах". Об этом заявил в пятницу лидер этой организации Хасан Насрулла, передает агентство Reuters.

"Администрация Трампа стремится открыть каналы коммуникации с "Хезболлах" в Ливане через посредников", - приводит слова лидера шиитской партии агентство.

"Хезболлах" - шиитское движение, базирующееся в Ливане. В последние годы его бойцы сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Движение признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В отношении "Хезболлах" действуют американские санкции.

Теги
СШАЛиванСирияКризис в СирииТрамп, ДональдНасрулла, Хасан
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