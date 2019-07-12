Первый замгоссекретаря США Салливан встретится с замглавы МИД РФ Рябковым в Женеве

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан встретится в Женеве с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в рамках полноформатных консультаций по стратегической стабильности между РФ и США, которые состоятся 17-18 июля. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Первый заместитель госсекретаря отправится в Швейцарию и Бельгию с 16 по 18 июля, - говорится в документе. - В Женеве, в Швейцарии, первый заместитель госсекретаря будет руководить участием делегации США в диалоге по стратегической стабильности между США и Россией с заместителем министра иностранных дел России [Сергеем] Рябковым".

"Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон будет сопровождать первого заместителя госсекретаря", - отмечает также пресс-служба.