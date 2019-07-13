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Миссия НАТО сообщила о гибели американского военного в Афганистане

Информации о точном месте смерти пока нет
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ТАСС, 13 июля. Американский военнослужащий в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) погиб в субботу в Афганистане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте миссии.

"Военнослужащий США был убит 13 июля в Афганистане", - говорится в тексте. Согласно политике, которой придерживается Пентагон, миссия не имеет право раскрывать имя погибшего в течение 24 часов после его смерти. За это время о гибели военнослужащего должны быть извещены его родственники. Также миссия не предоставила информации о точном месте смерти гражданина США.

Как отмечает агентство Reuters, с начала 2019 года на территории Афганистана погибли по меньшей мере семь американских военнослужащих.

С 1 января 2015 года в Афганистане действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка" численностью 13 тыс. человек. Ее целью является обучение и повышение профессионализма афганских сотрудников служб безопасности, полиции и армии. Всего в стране сейчас дислоцированы 15,5 тыс. американских солдат, помощь которым оказывают примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и партнеров.

Теги
АфганистанСША
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