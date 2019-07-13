Источник: эксперты "четверки" в Париже обсуждали реализацию "Минска"

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Эксперты стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина) на прошедшей в Париже в пятницу встрече обсудили необходимость выполнения минских договоренностей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу источник в кабмине ФРГ.

"Встреча была сконцентрирована на шагах, которые необходимо сделать для выполнения минских договоренностей", - сказали в правительстве. Первоочередной задачей должно стать устойчивое перемирие, отметили в кабмине ФРГ. Подробностей о встрече не приводится.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.