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Кризис на Украине

В ОБСЕ призвали Киев расследовать обстрел здания телеканала "112 Украина"

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал произошедший в ночь на субботу инцидент "актом запугивания"

ТАСС, 14 июля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины расследовать обстрел из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в Киеве и привлечь виновных к ответственности. Соответствующее заявление было опубликовано в субботу на сайте организации.

"Я осуждаю атаку на здание телеканала "112 Украина" в Киеве. <...> Я призываю власти Украины провести тщательное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в заявлении.

Дезир также назвал обстрел "недопустимым актом запугивания, который мог бы иметь драматические последствия". "С таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться", - указал он.

Неизвестные в ночь на субботу обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Согласно информации полиции, происшествие квалифицируется как террористический акт. В Киеве в данный момент проводится специальная полицейская операция по задержанию стрелявшего.

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