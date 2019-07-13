В ОБСЕ призвали Киев расследовать обстрел здания телеканала "112 Украина"

ТАСС, 14 июля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины расследовать обстрел из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в Киеве и привлечь виновных к ответственности. Соответствующее заявление было опубликовано в субботу на сайте организации.

"Я осуждаю атаку на здание телеканала "112 Украина" в Киеве. <...> Я призываю власти Украины провести тщательное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в заявлении.

Дезир также назвал обстрел "недопустимым актом запугивания, который мог бы иметь драматические последствия". "С таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться", - указал он.

Неизвестные в ночь на субботу обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Согласно информации полиции, происшествие квалифицируется как террористический акт. В Киеве в данный момент проводится специальная полицейская операция по задержанию стрелявшего.