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Акции протеста в Алжире

В Алжире сообщили об аресте подозреваемых в организации атак на участников акций протеста

По данным агентства Alg24, боевики были задержаны в период с 3 по 7 июля в провинции Батна

РАБАТ, 14 июля. /ТАСС/. Военнослужащие правительственной Национальной народной армии (ННА) Алжира в ходе совместной операции с сотрудниками Национальной жандармерии арестовали пятерых террористов, планировавших совершить атаки против участников антиправительственных акций протеста. Об этом в воскресенье сообщает информационный портал Alg24 со ссылкой на министерство национальной обороны.

По его сведениям, боевики были схвачены в период с 3 по 7 июля в провинции Батна (северо-восток страны). Они собирались осуществить "нападения с использованием взрывчатых веществ на участников мирных манифестаций в разных регионах Алжира".

Многотысячные марши и митинги в Алжире не стихают с конца февраля. Сначала люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая высокопоставленных чиновников.

Ранее в руководстве ННА неоднократно заявляли о готовности защитить внутреннюю безопасность и внешние границы в решающий для Алжира период.

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Бутефлика, АбдельазизАлжирАкции протеста в Алжире
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